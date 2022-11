Formazioni ufficiali Spagna-Costa Rica | Mondiali Qatar 2022

Leggi su sportface

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Ledi, match deidi. Entra nel vivo il gruppo E: è la calma prima della tempesta, cioè prima del big match trae Germania. Luis Enrique vuole partire bene, per evitare i fantasmi di Francia 1998. Serve una vittoria, ma nelle ultime uscite lasi è rivelata avversario ostico. Ledi: in attesa: in attesa SportFace.