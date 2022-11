Food Blogger | il mercato degli influencer del cibo tra pubblicità occulte e “marchette criminali” | «70 euro a post | 1 400 per il pacchetto completo»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Aiche inondano i social sarà andato il supplì al pistacchio di traverso, quando lo Youtuber Franchino er Criminale ha iniziato a scoperchiare il sistema die finte recensioni sulle quali si baserebbe il loro lavoro quotidiano. Ma il video in cui er Criminale andava ad assaggiare i piatti dei locali più celebrati sul web, facendo notare come un palato disinteressato avrebbe difficilmente potuto apprezzare i panini farciti con qualunque ingrediente trovato nel frigo dello chef, è stato solo l’inizio. Repubblica oggi tira fuori le cifre. Un reel (ossia un video), un TikTok e una sessione di Instagram pubblicati da un, costerebbero mediamente 70. Per una collaborazione più duratura e ulteriori sponsorizzazioni, i ristoratori dovrebbero tirare ...