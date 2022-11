Fondi | attrezzature sportive in comodato d’uso gratuito alle Asd che svolgono attività per disabili

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Il Distretto Socio Sanitario LT4 – che comprende i Comuni di Campodimele,, Lenola, Monte San Biagio, San Felice Circeo, Sperlonga e Terracina – ha pubblicato l’avviso pubblico per la concessione indi ausili ead AssociazioniDilettantistiche (ASD) o SocietàDilettantistiche cheper persone contà. Le ASD o SSD, affiliate a una Federazione Sportiva Paralimpica e operanti in uno o più Comuni del Distretto Socio Sanitario LT4, sono invitate a presentare la domanda per la concessione indi, ausili e mezzi di trasporto riportati ...

Il Faro online

