Fondazione Bellisario | videoclip contro violenza sulle donne

(Di mercoledì 23 novembre 2022) In occasione della Giornata internazionalela, laMarisaha presentato in anteprima il'L'amore non fa così' di Valentina Ambrosio, nel ...

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, la Fondazione Marisa Bellisario ha presentato in anteprima il videoclip 'L'amore non fa così' di Valentina Ambrosio, nella sala stampa della Camera dei Deputati. Oltre alla presidente della Fondazione erano presenti vari ospiti. 'Questo 25 novembre - ha concluso la presidente della Fondazione - voglio dedicarlo anche alle donne che lottano ogni giorno rischiando la propria vita: alle iraniane, afghane e ucraine.