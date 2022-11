Flop Germania | clamorosa sconfitta contro il Giappone | gol pazzesco di Asano

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Ancora grandi sorprese al Mondiale in Qatar. Dopo ladell’Argentinal’Arabia Saudita, è arrivato un altro risultato clamoroso: ladellail. La squadra di Flick non era sicuramente una candidata alla vittoria finale, lanel match d’esordio rischia di condizionare il rendimento della squadra verso la qualificazione. Lasi schiera con Muller, Gnabry e Havertz, ilrisponde con Kamada e Maeda. Prima del match si è registrato un episodio: per protestail divieto dell’organo di governo del calcio mondiale per aver proibito la fascia tricolare, i calciatori dellahanno posato con la mano a coprire la bocca. Partenza ...

