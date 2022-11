Flat Tax Forfettari 2023 | fatturato 85mila euro Le novità

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Dal prossimo anno per i regimiarriverà un aumento delannuo ammesso per godere dei vantaggi dell’aliquota al 15 per cento: si tratta dellaTax. La tassa piatta verrà appunto estesa a tutti gli autonomi e partite Iva con ricavi fino a. Il tetto degli attuali 65 milasalirebbe così di almeno 20 mila.E’ una delledel pacchetto fiscale-lavoro deciso dal governo Meloni e sarà inserito nella Manovra di bilancio. Il provvedimento è presentato nella conferenza stampa del 22 novembre a Palazzo Chigi. Un intervento fiscale sui guadagni degli autonomi, che consente a una platea più ampia di rientrare nel regime ...

Erano tante le promesse fatte, come quella sul reddito da cancellare , sullada allargare ulteriormente, le pensioni , le accise sulla benzina . Tante, troppe, per poterle soddisfare tutte. ...Quattro su tutte: l'avvio del percorso verso l'abolizione del reddito di cittadinanza, la, il deciso innalzamento della soglia per l'uso del contante, e il ritorno del progetto per il ponte ...Il governo ha deciso che non tutti i cittadini debbano essere trattati egualmente perché non sono uguali nell’appartenenza cetuale.Politica - Via libera alla manovra di bilancio del governo Meloni, con una dote finanziaria di 35 miliardi di euro. 'Alla base delle norme che contano .... Manovra 2023: le misure La prima legge di ...