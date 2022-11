Flat tax | come cambia per partite Iva e autonomi | estesa fino a 85mila euro da gennaio 2023

(Di mercoledì 23 novembre 2022) «Tre tasse piatte»: così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il giorno dopo il via libera del consiglio dei ministri alla legge di Bilancioche ha introdotto le...

La distanza maggiore tra la " contromanovra " del Terzo polo e la finanziaria proposta dal governo riguarda la. Calenda e Renzi propongono di eliminare "la c.d.incrementale per i ...Proviamo ad elencarle in un breve schema riassuntivo:: lavoratori autonomi e partite IVA vedranno laestendersi fino a 85mila euro di reddito;. Pensioni : nuovo schema di anticipo ...«Tre tasse piatte»: così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il giorno dopo il via libera del consiglio dei ministri alla legge di Bilancio 2023 che ha introdotto ...Taglio del cuneo fiscale: il governo conferma il taglio del 2% operato dall'esecutivo Draghi, sì alla flat tax al 15% fino a 85mila euro.