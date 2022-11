Fiumicino | la passerella non si alza | i pescatori bloccano il Ponte 2 Giugno

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 23 novembre 2022)– Lapedonale non si, e resta bloccata a mezz’aria. Inon possono uscire in mare a lavorare e così dilaga la protesta dei marittimi nel cuore di. A scatenare le ire un probabile guasto tecnico agli impianti di sollevamento della struttura. L’ennesimo, in realtà, che impedisce l’uscita dei pescherecci. Dopo una lunga attesa, non vedendo laferma, bloccata a mezz’aria, ihanno occupato l’Aula consiliare del palazzetto di piazza Dalla Chiesa per richiedere un incontro al Sindaco. Il presidente di Pesca Romana parla di una “situazione sempre più critica”. Nessuno dai piani alti del Comune però scende per ascoltare le rimostranze e così iescono in strada e ...