Fino al 30 novembre le offerte delle Black Friday Weeks di Mirabilandia

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 novembre 2022) (Adnkronos) - L'idea regalo per tutta la famiglia Ravenna, 232022 .al 30il grande divertimento di zanzariere alle maniglie per il 2023 è ancora più conveniente! In vistafeste, questa è una grande occasione per regalare mesi interi di divertimento tra attrazioni di Guinness dei primati, show super acclamati, atmosfere horror, spiagge caraibiche, eventi da non perdere, musica e molto altro. Tutto questo è l'offerta die Mirabeach, due parchi adatti alle esigenze di tutta la famiglia. Queste le speciali promozioni - in vendita online per rinnovi e primo abbonamento su.it -maniglie per porte per scegliere fra i vari abbonamenti, tutti con benefit esclusivi: abbonamento Bronze a soli 59,90€ - ingresso a ...