Finanziaria | Meloni veste i panni di una Robin Hood all’incontrario

(Di mercoledì 23 novembre 2022) di Mario Pomini* La primadi un nuovo Governo è particolarmente importante perché indica la direzione di marcia e le intenzioni future. La Premier Giorgiaha affermato che la suaè trainata da due valori fondamentali: la crescita economica e la giustizia sociale. Quello della crescita economica è un obiettivo sempre annunciato in ogni, e da ogni Governo, e quindi è quasi un orpello retorico. A dire il vero, grandi interventi per aumentare la produttività del sistema economico italiano in questanon se ne vedono, a parte gli sconti energetici. Anzi, si va in direzione contraria visto il caotico stop al superbonus fiscale protagonista, alla grande, della recente ripresa economica italiana. Intanto le previsioni danno una crescita dell’economia ...

Tutti a chiedersi se Giorgiace la farà o no. Dopo la presentazione della sua prima manovra, si può dire che competenza e coraggio ci sono. Ma in politica e in ogni campo serve soprattutto una buona stella. Il ...Se questo è l'assaggio delle scelte politiche del Governosiamo a posto. Dei 35 miliardi ... Unadi realismo che stona però con tutte le promesse con cui la destra, e a fronte di un'...Vanno in soffitta, per 12 mesi, la plastic e la sugar tax. Istituite, nel 2019, dall’ex Governo Conte e mai entrate in vigore, erano destinate a produrre un gettito fiscale di 660 milioni di euro. Lo ...E’ stata approvata dal Cdm la Manovra economica da 35 miliardi per il 2023. Ieri in conferenza stampa la premier Giorgia Meloni ha detto di essere molto soddisfatta del lavoro fatto con questa manovra ...