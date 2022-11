La Gazzetta dello Sport

Cesare Natali, ex difensore da oltre 300 partite in Serie A, ne ha viste di tutti i colori. Ha iniziato marcando Shevchenko, Vieri e Del Piero, salvo poi riservare le sue ultime scivolate a Kakà, ...Ha sempre raccontato queste storie alWill, il quale non è mai riuscito a credergli, ma, ...di bambine dagli enormi occhi (che sembrano uscite da una fantasia burtoniana) rivoluzionarono l'... Figlio d’arte coi piedi da Barça: Andrea Natali a 14 anni sogna già il Nou Camp Papà Cesare, ex difensore di buon livello, ha girato il mondo per la sua attività di scout insieme alla famiglia. Ora il suo erede ha già la fascia di capitano dell'Under 15 azzurra ...Il team Haas cambia pilota, affidando la monoposto ex numero 47 ad Hulkenberg, di ritorno in F1 dopo anni di stop. Cosa possiamo aspettarci