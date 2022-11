Festival del cinema europeo | la nuova onda si infrange contro la guerra

Sentieri Selvaggi

... 29, 30 novembre e 1 dicembre dopo la sua presentazione al Torino Film. La bella stagione:... intraprende un'avventura epica che cambierà per sempre la storiacalcio italiano. La Bella ...l'extra - terrestre , dopo la presentazione in anteprima aldi Cannes, è uscito negli Stati Uniti il 10 giugno1982, in Italia il 7 dicembre dello stesso anno. La sinossi ufficiale... I corti del 22esimo Festival del Cinema Europeo di Lecce Il Cine Sesc Ver-o-Peso ed il Teatro Nunes ospiteranno una rassegna di 17 film del Primo Festival del Cinema Italiano in Brasile ...Un re senza corona, il sogno di un giovane principe di diventare pompiere, una caserma di vigili del fuoco belli, gay e disinibiti: sono gli ingredienti del nuovo film – pardon, della nuova fantasia m ...