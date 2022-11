Gazzetta del Sud

restando che chi è in difficoltà può sempre rivolgersi agli uffici comunali e avere l'... Nessunoi calolziesi corretti (che sono la stragrande maggioranza) ma evidentemente qualcuno stava ...Di seguito sono riportati i dettagli sulle tratte sospese per ogni singolo operatore,... La prima compagnia aereai controllori ENAV dei disagi dei voli e invita i suoi clienti a ... Fermo, incolpa la moglie per la mancata gravidanza e la minaccia insultandola sui social Lascia la compagna attribuendole il fatto di non riuscire ad avere figli, poi la bersaglia di insulti e «storie» su social network con video contenenti ...