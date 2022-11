Femminicidio | Meloni in Senato per relazione conclusiva Commissione

...testo unificato per istituire una commissione bicamerale di inchiesta sul fenomeno del... Sempre domani è attesa in Senato la premier, Giorgia, alla presentazione dei risultati della ......i suoi saluti la presidente del Consiglio Giorgia, dopo l'apertura dei lavori a cura del Presidente del Senato Ignazio La Russa. "Il nostro lavoro come Commissione d'inchiesta sul...Roma, 23 nov (Adnkronos) – Domani, giovedì 24 dalle 14.30 alle 16 si svolgerà nella sala Zuccari presso il Senato (via della Dogana vecchia, 29) la presentazione della relazione conclusiva della Commi ...La deputata intervenuta a Montecitorio nella discussione sulle misure a contrasto della violenza di genere ha ricordato la ragazza di Cerro al Volturno uccisa con quattordici coltellate dall’ex compag ...