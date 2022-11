Farmaceutica | presentato ' Bioneers - pionieri per le scienze della vita'

Tiscali Notizie

Roma, 23 nov. (Adnkronos Salute) - E' stato presentato ieri a Roma, nella residenza dell'ambasciatore del Belgio, 'Bioneers - pionieri per le scienze della vita', programma triennale che si inserisce nel protocollo d'intesa firmato dall'ambasciata del Belgio. La Galapagos, azienda specializzata in ricerca scientifica, vuole allacciare collaborazioni e investire in Italia, dove ha gia due sedi a Milano e Roma.