Farmaceutica | presentato ' Bioneers - pionieri per le scienze della vita'

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Roma, 23 nov. (Adnkronos Salute) - E' statoieri a Roma, nella residenza dell'ambasciatore del Belgio, 'per le', programma triennale che si inserisce nel protocollo d'intesa firmato dall'ambasciata del Belgio in Italia e Galapagos, azienda biotech belga impegnata nello sviluppo di farmaci innovativi. Il progetto - come è stato spiegato durante l'evento ‘BioTech Bridge. Tracing new routes for human health' all'ambasciata belga - intende favorire il dialogo e il confronto su ricerca e innovazione nel camposalute, lo studio dei modelli di assistenza sanitaria, lo sviluppo e l'uso delle nuove tecnologie applicate alla salute, ma anche di contribuire allo scambio di idee e di proposte fra Belgio e Italia nell'ambito ...