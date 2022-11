Faraoni sfida Joyner a Cinecittà World | “Sono emozionato” Previsti anche match di Mma e Muay Thai

Leggi su sportface

(Di mercoledì 23 novembre 2022) “Non so che dire,come un bambino, appena mi hanno annunciato che la ISKA aveva dato l’ok per disputare nuovamente il titolo mondiale,ripartito carico a pallettoni ad allenarmi. A chi mi chiede come sto ora, la risposta è facile, venite a vedermi quando mi alleno! Sto benissimo e lo vedrete voi stessi esul ring il 26 novembre e tutti fans in diretta DAZN”. Lo ha detto il fighter romano Mattiain vista dellaper il Mondiale ISKA (cat.-95kg) di kickboxing contro il numero 1 del ranking Charles. L’evento Superfights, giunto alla sua 3a edizione, sarà di scena aa Roma sabato 26 novembre con una card live su Dazn.ancora disponibili i biglietti presso ...