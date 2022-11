F1 | Schumacher in Mercedes? Toto Wolff scioglie i dubbi

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Finito il Mondiale di Formula 1 con il Gp di Abu Dhabi: il campionato è stato totalmente dominato da Max Verstappen, anno nero per lePER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Con l’ultimo Gp di Abu Dhabi è calato il sipario sul Mondiale 2022 di Formula 1. Si è trattato di un campionato Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

"Laè un marchio fantastico e ciò che ha raggiunto in Formula 1 è assolutamente incredibile", ha sottolineato. "Sarei uno stupido a non ammettere che tra le diverse opzioni che ...VEDI ANCHE Marko conferma Perez e annuncia Ricciardo terzo pilota Red Bull nel 2023 Alpine, perché Gasly è stato preferito a Ricciardo: "Soddisfa questi criteri", un matrimonio ...ROMA - Neanche il tempo di dire alla Haas, che pochi giorni fa ha scelto di dire addio a Mick Schumacher sostituendolo con l'esperto connazionale Nico Hulkenberg, che per il figlio del Kaiser potrebbe ...ROMA - Sono passati solo pochi giorni dall' annuncio ufficiale della Haas, che ha preferito sostituire Mick Schumacher con l'esperto connazionale Nico Hulkenberg, ma per il figlio del Kaiser potrebbe ...