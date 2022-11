F1 | Sainz guarda la Spagna ai Mondiali mentre Leclerc… si addormenta FOTO

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Il Mondiale di Formula 1 2022 si è concluso lo scorso weekend ad Abu Dhabi,a pochi chilometri dalla città degli Emirai Arabi sono iniziati idi calcio in Qatar. Un intreccio che si è ripresentato anche qualche minuto fa, quando il pilota Ferrari Carlosha pubblicato delle Instagram stories che immortalano un ipad in cui c’è un fermo immagine della partita trae Costa Rica. Nell’altra story dell’iberico, invece, compare il suo compagno di squadra Charles Leclerc, che non sembra particolarmente interessato alla gara, tanto da essersito. I due piloti della Rossa sono attualmente impegnati nei test ad Abu Dhabi. Ecco le immagini delle stories pubblicate da. Wake up Charles, you’re missing a Spanish football masterclass ...

