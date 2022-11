F1 | Red Bull Ufficiale | Ricciardo sarà il terzo pilota nel 2023

L'australiano è cresciuto nella scuderia austriaca: "Bello tornare a casa". ROMA - La notizia era nell'aria. Adesso è ufficiale: Daniel Ricciardo torna alla. Il pilota australiano, di origini italiane, che è "esploso" proprio nella scuderia austriaca fra il 2014 e il 2018 (vincendo sette Gran Premi), sarà nel 2023 il terzo pilota della. ...ROMA - Era stato anticipato già durante il , ma ora è ufficiale: Daniel Ricciardo sarà il terzo pilota dellanel Mondiale 2023 di . L'annuncio è arrivato dalla scuderia di Milton Keynes, con l'australiano che lascia la McLaren per diventare la riserva di Max Verstappen e Sergio Perez . Si tratta di ...L'australiano è cresciuto nella scuderia austriaca: 'Bello tornare a casa'.ROMA (ITALPRESS) - La notizia era nell'aria. Adesso è ufficiale: ...Daniel Ricciardo torna in Red Bull come pilota di riserva per la stagione 2023. La scuderia di Milton Keynes, attraverso un comunicato stampa pubblicato qualche minuto fa, ha annunciato il ritorno del ...