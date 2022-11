F1 | annunciato il grande problema della Ferrari | confessione amara di Binotto

Leggi su sportnews.eu

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Adesso è chiaro a tutti quali siano i più grandi problemi, quello che è emerso però fa tremare l’ambiente, c’è un lavoro enorme da fare! PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Tutto sommato alla finestagione sul murettohanno avuto di cosa festeggiare, il secondo posto sia in classifica piloti Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.