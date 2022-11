EuroCup basket | quinta giornata | programma e diretta tv mercoledì

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Dopo due settimane di stop come previsto dal calendario, torna sul palcoscenico del Vecchio Continente la seconda coppa europea dedicata ai club del mondo della pallacanestro. Eccola l’che a partire da oggi metterà in campo la seconda parte delladel torneo mandando in campo diverse partite valide per i due gironi. Dopo aver visto in campo Umana Reyer Venezia, nellaodierna scenderanno sui parquet europei le ultime due italiane in gioco in questa competizione: Germani Brescia e Dolomiti Trento dovranno vedersela contro Cluj e Turk Telekom. Ecco tutto quello che c’è da sapere con ildi questo martedì e le varie dirette tv.: tutto quello ...

...00 Francia - Australia 4 - 1- EUROLEAGUE 19:00 Monaco - Fenerbahçe 93 - 96 20:00 Berlin - Crvena Zvezda 84 - 88 20:05 Maccabi - Olympiacos 90 - 84 Visualizza Euroleague19:00 ...Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Ankara - Trento , sfida valida come quinta giornata della2022/2023 di. La formazione di coach Molin si presenta alla ripresa della competizione dopo la sosta per le Nazionali con la volontà di cambiare marcia dopo le prime quattro partite, ...Il risultato in diretta live di Cluj Napoca-Brescia, sfida valida come quinta giornata della Eurocup 2022/2023 di basket. La formazione di coach Magro si presenta alla ripresa della competizione dopo ...Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Cluj Napoca-Brescia, sfida valida come quinta giornata della Eurocup 2022/2023 di basket. La formazione di coach Magro si presenta alla ...