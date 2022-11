Estrazioni Million Day di novembre 2022

ZON

Numeri ritardatari e frequenti Dall'analisi dei numeri estratti nelleDay possiamo notare che il numero 31 in vetta alla classifica dei numeri ritardatari con 47 assenze. Seguono ...... i numeri vincenti Ultime notiziedel Lotto, del SuperEnalotto e delDay EstrazioneDay Mercoledì 23 Novembre 2022: i numeri vincenti 23 Novembre Attualità Nati due gemelli ... Estrazione Million Day Mercoledì 23 Novembre 2022: i numeri vincenti Siete pronti Si gioca anche oggi dunque caccia ad un altro exploit: opportuno sottolineare che si gioca tutti i giorni e quindi la caccia alla fortuna che va in onda anche ...Million Day torna stasera, mercoledì 23 novembre, puntuale come sempre. Alle ore 20.30 l'attesa estrazione a cura di Lottomatica che ...