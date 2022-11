Estrazione Si Vince Tutto | i numeri vincenti estratti oggi 23 novembre 2022

(Di mercoledì 23 novembre 2022)Si, mercoledì 23: inti Superenalotto Questa sera, mercoledì 23, alle ore 20 va in scena l’del gioco “Si“, concorso speciale del SuperEnalotto, lanciato il 27 aprile 2001, che si svolge ogni mercoledì sera e mette in palio l’intero montepremi. Niente accumulo come avviene invece con il Superenalotto. Avete giocato? Volete scoprire se avete vinto? Scopritelo con noi. Di seguito inti, 23, alle ore 20: ECCO LA COMBINAZIONE ...

Il Veggente

Fratello minore del Superenalotto, prevede un'al giorno alle 20:30 e indovinando tutti e 5 i numeri estratti su 55 siun milione di euro. Con EXTRA MILLIONDAY inoltre si ha una ...Situtto, a seguire i sei numeri vincenti estratti relativi a giorno 23 novembre. Ogni mercoledì ...del SuperEnalotto che ogni mercoledì mette in palio tutto il montepremi in un'unica. ... Si Vince Tutto, estrazione oggi mercoledì 23 novembre | Numeri in diretta Million Day torna stasera, mercoledì 23 novembre, puntuale come sempre. Alle ore 20.30 l'attesa estrazione a cura di Lottomatica che ...Si vince tutto, a seguire i sei numeri vincenti estratti relativi a giorno 23 novembre. Ogni mercoledì in palio c'è l'intero .... SiVinceTutto è un concorso speciale del SuperEnalotto che ogni mercole ...