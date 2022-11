Esonda il fiume Sarno | salvate famiglie Pioggia e vento | arriva la bufera di novembre

3bmeteo

... dove, in località Cologna, è tracimato ilIrno. A Castellammare di Stabia è esondato ilSarno e tre famiglie, con alcuni bambini, sono rimaste bloccate e salvate dalla Protezione civile. ...A Castellammare di Stabia, nel Napoletano, invece, è esondato ilSarno. Le acque delhanno allagato alcune case in via Napoli e tre famiglie sono rimaste bloccate. I volontari della ... Cronaca Meteo Maltempo: esonda il fiume Sarno in Campania, recuperi con gommone, il video Esonda il fiume Tanagro. Disposta l'evacuazione di cinque famiglie a scopo precauzionale. Momenti di tensione nel Vallo di Diano ...A destare preoccupazione è stato il fiume Irno, tracimato in più punti. Bloccata anche la tratta ferroviaria tra Codola e Mercato San Severino per allagamento dei binari. Disagi anche in Costa ...