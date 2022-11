Esenzione dentisti C03 INPS | ora tanti la possono avere e addio spese dentista | boom domande

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Leper ilsono veramente un esborso fortissimo per gli italiani. Sono soprattutto le famiglie con i figli a patire maggiormente questa spesa. Siete proprio voi nelle vostre email a raccontarci le difficoltà di ogni giorno delle famiglie ma purtroppo sono anche i freddi numeri a dirci che gli italiani sono sempre più in difficoltà. Gli introiti delle famiglie italiane sono sempre più precari e l’inflazione ormai non lascia scampo. PurtroppoItaliani stanno rinunciando addirittura alleper la salute proprio perché non ce la fanno ad andare avanti.(Fonte: ilovetrading.it)Ma adesso c’è la possibilità diuna fortesulleper il ...