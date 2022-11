Erminio Macario | chi è la moglie Giulia Dardanelli | età | lavoro | figli

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Alberto, che ricorderà il grande papà: un comico, un attore che ha fatto la storia del teatro e del cinema. E che è sempre stato innamorato di sua. View this post on Instagram A post shared by Sergio Gentile (@gentile9745) La storia d’amore tranel 1938 ha incontrato e si è innamorato di, all’epoca sedicenne. Lui l’ha sempre definita la sua seconda...