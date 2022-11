Erminio Macario | chi è | carriera | chi è la moglie | come è morto | figli | commedie e film

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Torna l’appuntamento classico e imperdibile con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Albertoo del grande, che ricorderà il padre. Il popolare attore, comico di teatro cinema e televisionenel 1980. View this post on Instagram A post shared by STARS OF ITALY (@stars.of.italy) Chi era, la sua biografia, noto, è nato a Torino il 27 maggio del 1902. E lì ènel 1980, il 26 marzo. Lui è stato un popolare attore, considerato dai criticil’inventore del cinema comico italiano. Nella sua ...