LA NAZIONE

La 27enne residente a Pisa ringrazia con una lettera il personale dell'ospedale per aver realizzato il suo ......l'obiettivo numero uno resta Guglielmo Vicario che tanto bene sta facendo con la maglia dell'... Oltre Vicario, resta in auge anche la candidatura di Marco Carnesecchi cheil brutto ... Empoli, dopo due cesarei mamma dà alla luce la terza figlia con parto naturale La 27enne residente a Pisa ringrazia con una lettera il personale dell'ospedale per aver realizzato il suo sogno ...Tornerà in campo nel Segromigno, squadra di Terza Categoria della provincia di Lucca, e farà il suo esordio il 3 dicembre prossimo ...