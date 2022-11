Elisabetta Canalis wild look | l’ex velina conquista il web | FOTO

(Di mercoledì 23 novembre 2022)continua ad essere una delle donne più amate nel panorama televisivo italiano e anche nel mondo dei social; infatti, il mirino dell’attenzione del web troviamo un travolgentecheha immortalato in unache ha lasciato i propri fan a bocca aperta. Riflettori del web puntati nuovamente sula quale torna ad essere una delle protagoniste indiscusse del gossip italiano in queste ultime ore. Recentemente, infatti a fare discutere era stata un’ipotetica crisi nel matrimonio con il marito Brian Perry nonché padre della sua unica figlia Skyler Eva. Nonostante i vari rumor mis del gossip italianoha preferito non commentare tutte le ...

Leggi anche › Il taglio di capelli estivo da copiare: lo shag die i lunghi capelli castani Quandoè entrata a Striscia la notizia l'..., la T - shirt bianca made in Italy La showgirl italiana ha postato sui social un look particolare e scintillante, con una semplice T - shirt. L'ex velina trasferitasi a Los Angeles ...Elisabetta Canalis ha regalato attimi indimenticabili durante l'ultima sessione in palestra, i pantaloni erano troppo stretti per non mostrare tutto!La Regina Consorte Camilla ha indossato la tiara appartenuta a Elisabetta II in occasione del primo banchetto di Stato di Re Carlo III ...