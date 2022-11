È tossica la narrazione Messi versus Maradona

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Caro Napolista, Premetto: la mia è una riflessione che nasce alla luce di una forte stima per il vostro giornale che, pur non essendo io di fede azzurra, non esito a spulciare e leggere in quanto ritrovo quasi sempre spirito critico e di analisi e sagacia non assolutamente banali. Ieri, però, imbattutomi nel titolo dell’articolo su Arabia Saudita-Argentina, devo dire che sono rimasto un po’ deluso dal riferimento, inserito tra parentesi, al paragone tra. E sono rimasto deluso per un motivo semplice: non capisco perché, nel 2022, si debba continuare ad alimentare una, oltre che anacronistica, fatta di fazioni apparentemente antitetiche, di barricate contrapposte o di partiti inconciliabili. Vale per-Ronaldo, “Giochisti”- “Risultatisti”,– ...