E’ morto Greg Bear | scrittore di fantascienza pubblicato da Urania Mondadori

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Lostatunitense, considerato uno dei maestri dellacontemporanea, èa Seattle, all’età di 71 anni, in seguito a complicazioni dovute a un intervento chirurgico al cuore. Durante l’operazione in ospedale ha subito una serie di ictus e, dopo una settimana in cui era apparso chiaro che non si sarebbe ripreso, gli è stato tolto il supporto vitale in conformità con le sue direttive anticipate. La notizia della scomparsa è stata diffusa dal sito internet americano specializzato in“Locus”. Con i suoi oltre 50 romanzi e quasi altrettanti racconti,ha esplorato ogni branca della, dalla space opera alle opere relative all’apocalisse tecnologica. Come disse l’autore, “ho distrutto e ...