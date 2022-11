È il figlio di un amatissimo cantante italiano | gli occhi sono identici | avete capito chi è?

Corriere della Sera

Avete capito di chi si tratta E' Al Bano Junior, ildi Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi! Ildella famosa coppia, oggi ventenne, è nato nel 2002 ....Otis, si lascia intervistare da Silvia Toffanin. Così dice Orietta Berti in TV, "sto vivendo un dolore". E qui racconta il profondo dispiacere che sta vivendo da qualche ora. Il suo... Il figlio di Pino Daniele: «Mio padre e quei fan amati e temuti» Con Mickey Kuhn è venuto a mancare l’ultimo attore del fantastico e amatissimo cast del film Via col vento. Mickey era il bambino prodigio che nell’amatissimo film del 1939 interpretò il figlio di Mel ...Ieri un bimbo con gli occhioni come il famosissimo papà, oggi vuole lavorare nell'azienda di famiglia: ecco chi è ...