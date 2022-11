Dopo il ciclone le previsioni di Giuliacci | quando arriva il grande freddo

(Di mercoledì 23 novembre 2022) La prima tempesta autunnale ha colpito l'Italia lunedì scorso e i suoi strascichi ancora si sentono su ampie zone della Penisola. Nelle ultime 48 ore ci sono state piogge su molte regioni, ma anche neve a bassa quota, venti forti e mari in tempesta. Ma cosa succederà nei prossimi giorni?tornerà il? A queste domande ha risposto il sito del meteorologo Mario Giualiaacci, meteo.it, che ricorda come la perturbazione atlantica abbia generato unextratropicale, " probabilmente il più intenso che abbia traversato l'Italia negli ultimi mesi". Il valore di pressione osservato nella parte centrale è sceso a livelli insoliti per l'Italia, nota i meteorologi, attivando venti forti e umidi da sudovest e piogge abbondantissime su Centro Italia e Nord Itali. "Ora il maltempo sta flagellando il ...

Ennesima tragedia legata al maltempo . Una turista argentina di 45 anni è mortaessere stata travolta da un'onda in Costiera Amalfitana . La donna, di cui l'identità è ancora ...arrivo il...... a documentare come il Mappatella Beach si sia trasformato in una sorta di discaricail ...Poppea: venti fortissimi, le onde invadono il lungomare Già dalle prime ore dell'alba di ieri , ...La prima tempesta autunnale ha colpito l'Italia lunedì scorso e i suoi strascichi ancora si sentono su ampie zone della Penisola. Nelle ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...