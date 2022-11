Doom Patrol 4 | il trailer della nuova stagione con Brendan Fraser

(Di mercoledì 23 novembre 2022)4 è proprio dietro l’angolo. Nel nuovovediamo Willoughby Kipling che avverte la squadradi una minaccia imminente, il “molto grande” e “molto pericoloso” Immortus. Kipling continua a parlare di potenziali sventure apocalittiche, mentre Madame Rogue descrive il Progetto Immortus come la ricerca dell’immortalità. La prima partequartasarà trasmessa in esclusiva su HBO Max, con i primi due episodi in streaming l’8 dicembre. Per celebrare il ritornoserie, sono stati rilasciati un nuovoe un poster. Nel video poi possiamo anche notare come un ulteriore dialogo di Kipling suggerisce che il progetto è legato all’apparente e giovanile longevità di ...

Negli Stati Uniti, la stagione 4 diha i giorni contati, un po' come sembra averceli il suo intero mondo. In streaming dall'8 dicembre, questi nuovi episodi dell'apprezzata serie supereroistica di HBO Max parleranno di ...Il nuovo trailer della stagione 4 diregala nuove interessanti anticipazioni. Nel video Willoughby dichiara che sta per arrivare qualcosa di 'grande' e pericoloso', aggiungendo poi che Immortus è reale e sta arrivando, ...Negli Stati Uniti, la stagione 4 di Doom Patrol ha i giorni contati, un po' come sembra averceli il suo intero mondo. In streaming dall'8 dicembre, questi nuovi episodi dell'apprezzata serie supereroi ...Tadka' web series is directed by Lee. AuYeung. To know more about the 'Doom Patrol Season 4' trailer watch the video. Check out the latest English trailers, new web series trailers, trending English ...