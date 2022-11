Dizionario azzurro della sosta

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 23 novembre 2022) AUTOSTRADA. Nel sensoNapoli-Canosa che porta a Bari e conosciuta come A16: quasi duecento chilometri che sono la Predappio nostalgica del pappon-imbecillismo, laddove il culto del regime Cirocratico è rimpianto mai scalfito dal presente (a proposito: a che punto è la sottoscrizione lanciata in estate per fare il murales al papà di Ciro Romeo?). BIANCANEVE. È la paperina di cui lo Sciamano si è preso cura quotidianamente nella lunga pausa tra la guida dell’Inter e quella del Napoli. Ora Biancaneve aspetta il bacio del Principe(e abbiamo detto tutto). CHIATTONI. In origine fu Rafa. Poi arrivò Carlo per abbuffarsi di pizze e panzarotti e sistemare il figlio. Entrambi furono avversati forestieri nella città più luogocomunista dell’orbe terracqueo, ed entrambi ripararono a Madrid. Dallo spalla a spalla a Spalletti. DIEGO. Dopo i chiattoni il ...