Distributori di assorbenti gratis all' Università di Padova | presto in tutti i dipartimenti

... l'Ateneo ha deciso di estendere l'iniziativa posizionando " entro la fine dell'anno accademico in corso "diigienici in ognuna delle 32 sedi dipartimentali. Per ritirare gli ...... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anchegratis, l'Università di Padova installa i. E' il primo ateneo in ...Con la nuova manovra è stata aggiunta la possibilità di ottenere la social card destinata alle famiglie con reddito inferiore a 15.000 euro ...Saranno gratuiti, è il primo caso in Italia. Plauso degli studenti: «Richiesti da tempo, cambio di passo con l’elezione della rettrice Mapelli» ...