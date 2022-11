Di Fenza | “Verso scorrimento graduatorie per personale amministrativo Asl Napoli 1”

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Seduta di question time stamattina nell’aula del consiglio regionale della Campania. Tra le interrogazioni quella del consigliere Pasquale Disullebloccate per ildell’Asl1. La risposta dell’assessore regionale al Lavoro, Antonio Marchiello, apre uno spiraglio per l’innesto di nuove unità anche nelle altre aziende sanitarie locali. VIDEO: L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

