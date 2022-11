Decreto rave | i giuristi in audizione | “Norma troppo generica | si rischia di punire qualsiasi raduno” La maggioranza pensa a modifiche

(Di mercoledì 23 novembre 2022)vaga lacon cui il governo ha introdotto il cosiddetto “reato diparty“, il nuovo articolo 434-bis del codice penale rubricato “Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi“. Con il rischio – più che concreto – che finisca per essere punitotipo di occupazione. Davanti alla Commissione Giustizia del Senato presieduta da Giulia Bongiorno – prima tappa dell’iter parlamentare del primolegge del governo Meloni – sfilano i tecnici del diritto chiamati in. Che ci vanno giù duri: “Lache introduce il criterio del pericolo per l’ordine pubblico, la salute pubblica e l’incolumità pubblica è“, ha avvertito martedì il presidente dell’Associazione nazionale magistrati ...

Il Fatto Quotidiano

Solo che alla fine la "discontinuità", "l'identità" al nuovo governo di destra - centro sarà determinata per ora più dalcontro ie dall'intervento sull'immigrazione, che non dalla ...Così, il Procuratore Nazionale Antimafia, Giovanni Melillo , sintetizza il suo intervento in Commissione Giustizia del Senato a proposito delche contiene la norma contro iParty e la ... Decreto rave, i giuristi in audizione: “Norma troppo generica, si rischia di punire qualsiasi… Magistrati, professori e avvocati penalisti auditi in Commissione Giustizia del Senato : norma troppo vaga. Allo studio diverse ipotesi per modificare il testo: riduzione della pena massima; riferimen ...Al senato. Audizioni in commissione giustizia. Anche gli esperti convocati dalla maggioranza lanciano l’allarme per i diritti costituzionali a rischio. In arrivo emendamenti della destra ...