Decorazioni natalizie fai-da-te | facili | veloci | ma tanto belle!

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Vuoi decorare la tua casa per Natale in modo facile e divertente? Tutto questo è possibile riciclando alcuni semplici materiali! Sarà facile e impiegheremo solo una manciata di minuti per creare delleperfette per addobbare la casa per le feste. Coinvolgendo tutta la famiglia ognuno, grazie alle idee che troverai qui sotto, potrà dare il suo contributo e realizzare degli addobbi semplici ma di grande impatto. Questeeconomiche piaceranno a tutti. Lasciamoci ispirare e mettiamoci a lavoro: BARATTOLO DI VETRO Con dei semplici barattoli di vetro possiamo creare dei globi di Natale perfetti per addobbare qualsiasi stanza e ripiano. Inseriamo nei bicchieri dell’ovatta, in modo da ottenere della neve finta, un pupazzo di neve e un alberello. Dopodichè avvolgiamo un nastro sotto il coperchio e il ...