De Pau ha filmato l' omicidio delle donne cinesi Foto e video «raccapriccianti» nel suo cellulare

Agenzia ANSA

Durante la corsa hannol'uomo che le aveva aggredite e poi sono riuscite a chiedere aiuto. ...si deve riprendere dal brutale omicidio di tre donne per le quali è indagato Giandavide DeNegli atti della maxi - indagine 'Mondo di Mezzo', Deviene citato come presente all'interno del bar con supporto audiovisivo: "La conversazione, inizialmente molto cordiale tra i due - si legge ... De Pau fece un video durante l'omicidio delle donne cinesi Il killer ha filmato con il suo cellulare il brutale assassinio di due delle tre prostitute in due video: uno di 14 minuti e uno di 42 minuti. Il filmato a un certo punto si fa nero, mentre ...Il killer ha filmato con il suo cellulare il brutale assassinio di due delle tre prostitute in due video: uno di 14 minuti e uno di 42 minuti. Il filmato a un certo punto si fa nero, mentre ...