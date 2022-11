De Pau ha filmato l'omicidio delle donne cinesi. Foto e video «raccapriccianti» nel suo cellulare

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Il killer hacon il suoil brutale assassinio di duetre prostitute in due: uno di 14 minuti e uno di 42 minuti. Ila un certo punto si fa nero, mentre la...

Ila un certo punto si fa nero, mentre la registrazione audio continua e si sentono le urla ...probatorio importante contenuto nell'ordinanza di custodia cautelare che ha confermato per De...Giandavide Deera al telefono mentre uccideva le due donne cinesi nell'appartamento di via Riboty, nel ... Undura 14 minuti e 33 secondi. L'altro e' di circa 42 minuti. Le vittime. Li Yan ...Giandavide De Pau ha filmato le donne che stava uccidendo, questo è quanto emerso dall'analisi del suo smartphone.Il killer ha filmato con il suo cellulare il brutale assassinio di due delle tre prostitute in due video: uno di 14 minuti e uno di 42 minuti. Il filmato a un certo punto si fa nero, mentre ...