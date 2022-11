Danimarca | UFFICIALE | Mondiali già finiti per Delaney

...i giocatori che l'avessero indossata perché contraria al regolamento sull'attrezzaturada ...il fuorigioco semiautomatico Chi tifare e perché Brasile - Argentina - Inghilterra -......bavero era appuntata la spilla con le tre piume di diamanti che fu donata ad Alexandra di...E fu così che l'enorme diamante rimase in cassaforte Arrow Finalmente diventata la moglie,...La foto storica della nazionale tedesca: mani sulla bocca per denunciare la censura subita dalla federazione internazionale che ha negato a Neuer la fascia ...Milano, 23 novembre 2022 - Pep Guardiola e il Manchester City avanti insieme. Le parti hanno sfruttato la pausa per il Mondiale in corso di svolgimento in Qatar per annunciare l'accordo per prolungare ...