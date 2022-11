Danimarca dura contro Infantino | “Non avrà più il nostro voto alle elezioni Fifa”

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Il presidente della federcalcio danese, Jesper Moller, ha annunciato pubblicamente che non intende più sostenere Giannicome presidente dellaprossimedel 2023. E’ una clamorosa presa di posizione da parte del numero uno del calcio in, che secondo l’Equipe ha deciso di voltare faccia allo svizzero dopo la vicenda della fascia da capitano con scritto “One love”: “Siamo in una situazione straordinaria. Non sono solo deluso, sono anche arrabbiato. Cercheremo chiarimenti legali a seguito di queste pressioni”. SportFace.

Nel calcio non si gioca per piacere , ma per fare risultato e, se fai regali, è. Il colpaccio ... Nel pomeriggio, ho visto il primo tempo di- Tunisia, fortemente influenzato dallo ...Come noi - anzi, peggio - solo Ungheria (27%),, Svezia e Norvegia (25%). Il tema è ... che in mediaquarant'anni. E richiede un esborso non indifferente, che si calcola si aggiri in un ...La squadra africana desta una buona impressione. Compatta ed organizzata, è riuscita a fermare i più quotati danesi. A livello The post Danimarca-Tunisia 0-0, un’occasione per parte. I tunisini fanno ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...