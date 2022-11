Dalla politica alla cultura troppe parole “in libertà”

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 22 novembre all’interno della rubrica Spigolature di Ermanno Corsi Nel giro di pochi giorni Giorgia Meloni ha fatto una bella esperienza. Ha “toccato con mano” come gli ambienti internazionali siano francamente preferibili a quelli nazionali (suoi e di ciascuno di noi). Da Bruxelles e Strasburgo in Europa, a Bali in Indonesia tutto un modo diverso di ragionare: solo merito, puro e semplice, della preparazione diplomatica oppure del più alto livello di responsabilità degli interlocutori incontrati? Pur dopo l’anti-italiana “reazione aggressiva” della Francia sui migranti, la premier non ha perso saldezza di nervi e ha svolto un ruolo da protagonista non solo come unica presenza di Capo di Governo e prima donna ad aver raggiunto in Italia questo alto livello. Molti gli incontri bilaterali produttivi di effetti (rapporti ...