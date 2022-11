Da Luis Enrique al rimpianto degli juventini per Morata | la Spagna scatena i social

... a fronte dei 18 tiri degli uomini di, Costa Rica non ha mai concluso. Neanche una volta dalla lunghissima distanza, giusto per segnalare la propria presenza. Con ...19.05 Il debutto spagnolo in Qatar è stato eccezionale: il povero Costa Rica è stato abbattuto dalle giocate di classe della banda di, mandando un messaggio a tutte le squadre pretendenti al titolo. Sette i gol segnati dalle 'furie rosse', tre firmati nel primo tempo (Olmo, Asensio e Torres) e quattro nei secondi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Dopo Inghilterra e Francia un'altra nazionale spaventa tutti al Mondiale, è la Spagna di Luis Enrique che batte 7-0 la Costa Rica Dopo Inghilterra e Francia un'altra nazionale spaventa tutti al ...