Cyber attacco al sito del Parlamento europeo mentre si vota la risoluzione contro la Russia

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Nelle stesse ore in cui ilva lache definisce launo Stato terrorista , i servizi web dell'assemblea a Strasburgo si sono interrotti per un...

Una analisi condotta attraverso la piattaforma proprietaria italiana diThreat Intelligence e ... La parte del leone, come usuale dalla scomparsa di Conti Team a pochi giorni dall'contro ...Dopo unandato a buon fine, icriminali utilizzano direttamente le credenziali rubate per sottrarre denaro alle vittime, oppure rivendono le informazioni a terzi tramite network ...Nelle stesse ore in cui il Parlamento europeo votava la risoluzione che definisce la Russia uno Stato terrorista, i servizi web dell'assemblea a Strasburgo si sono inerrotti per un attacco ...(DIRE) Bruxelles, 23 Nov. – Lo scrive su Twitter la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, a seguito dell’attacco cosiddetto Distributed Denial of Servic. “Il Parlamento europeo è sotto ...