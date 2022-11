Curling | Europei femminili 2022 | storica Italia | è semifinale Svizzera battuta 9-3

(Di mercoledì 23 novembre 2022)vittoria per l’delfemminile, che aglidi Oestersund (Svezia) centra l’accesso allaper la prima volta in cinque anni. La squadra composta da Stefania Constantini, Camilla Gilberti, Angela Romei, Marta Lo Deserto e Giulia Zardini Lacedelli ha sconfitto con un netto 9-3 lanell’ultimo match della fase round robin e domani sfiderà ancora le elvetiche per un posto nella finalissima. Un risultato che assume contorni ancora più unici se si pensa che per la prima volta nella storia deglidisia la nazionale maschile che quella femminile si sono qualificate per la: ...

Un risultato che assume contorni ancora più unici se si pensa che per la prima volta nella storia deglidisia la nazionale maschile che quella femminile si sono qualificate per la ...Calcio in crisi L'Italia dello sport si consola con ildi: l'Italia sa solo vincere e sogna in grande . Dall'oro olimpico al bronzo mondiale: in Italia è- mania . ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.24: Doppio errore di Lo Deserto e si fa pesante la situazione per le azzurre. Ci sono 3 stone svizzere a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri 20.21: Ston ...EUROPEI CURLING - L'Italia continua la sua marcia trionfale a Östersund, dove vince l'ottava partita su otto nel round robin. L'ultima vittima degli azzurri è l ...