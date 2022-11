Curling | Europei femminili 2022 | Italia da sogno | 7-4 in rimonta alla Svezia

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Continua ilsemifinali per le azzurre delagliin corso ad Östersund, in. Stefania Constantini (Fiamme Oro), Angela Romei (Fiamme Oro), Marta Lo Deserto (C.C. Dolomiti) e Giulia Zardini Lacedelli (Club Dolomiti) hanno vinto il duello di nervi contro lacon una strepitosafino al 7-4. Dopo due end, il parziale è sull’1-1. Nel quarto periodo, latrova il vantaggio di misura, ma le azzurre con due punti nel sesto end tornano avanti. All’ottavo però c’è la reazione scandinava sul 4-3. Ma Constantini e compagne chiudono i giochi con 4 punti a referto nell’ultimo end. Ora la sfidaSvizzera (già qualificata) per la semifinale. Le azzurre sono appaiate ...

Tutto pronto per Italia - Svizzera , partita valevole per la nona sessione del round robin deglifemminili 2022 di, in programma da venerdì 18 a sabato 26 novembre. Stefania Constantini, Camilla Gilberti, Angela Romei, Marta Lo Deserto e Giulia Zardini Lacedelli vogliono un altro ...... con tante squadre italiane impegnate nelle varie competizioni internazionali, il volley femminile ed anche il, che a breve si appresta a vivere le fasi calde agli. Di seguito il ...Oggi, mercoledì 23 novembre, proseguiranno all’Östersund Arena di Östersund, in Svezia, gli Europei 2022 di curling, giunti alla 47ma edizione: turno singolo per il torneo maschile, con l’Italia ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Italia-Spagna, partita valida per la quinta giornata del torneo maschile degli Europei ...