Cuneo fiscale | di quanto aumentano gli stipendi con il taglio della manovra | da 20 a 33 euro al mese

(Di mercoledì 23 novembre 2022) IldelLegge di Bilancio 2023 porterà da 20 a 33in più alnelle tasche degli italiani. La misura fa spendere 4,185 miliardi allo Stato e prevede l’esonero contributivo del 2% per i redditi fino a 35 milalordi e del 3% per i redditi fino a 20 milalordi. Ildi due punti è una confermamisura del governo Draghi. E interviene su quel 9,19% di contributi che versano i lavoratori. L’incremento di tre punti fa invece crescere loo di 6mensili per le retribuzioni lorde di 10 milafino a 11(per chi arriva a 20 mila). Mentre la riduzione su base annua va dai 231 ...

... una per gli autonomi fino a 85 mila euro e una al 5% per i premi di produttività fino a 3mila euro) e il taglio del. Ovvero, per usare le parole del presidente del Consiglio, 'della ...Si prenda il taglio del. Nell'ultimo decennio è stato forse l'unica proposta concreta fatta dal centrosinistra. Ebbene, il governo Meloni non solo conferma i due punti già tagliati dal ...e il taglio del cuneo fiscale. Ovvero, per usare le parole del presidente del Consiglio, «della misura più costosa della Legge di Bilancio». Quattro miliardi di euro, destinati ad aumentare «i soldi ...Che poi, provando a immedesimarsi per un attimo in un leader dell'opposizione, di motivi per criticare la prima manovra di bilancio del governo ...